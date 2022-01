Puglia, gestione dei casi di corona virus in ambito scolastico: circolare della Regione Dipartimento promozione della salute (Di venerdì 14 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il Dipartimento promozione della salute comunica che sono state aggiornate le indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi nell’ambito scolastico, in applicazione delle disposizioni nazionali. L’obiettivo è rispettare il più possibile il bisogno della didattica in presenza, garantire la sicurezza sanitaria e limitare il contagio da Covid. Per agevolare la diagnosi, l’esecuzione dei test può essere effettuata dai pediatri o dalle farmacie della Rete regionale dei test SARS-CoV-2, su richiesta dei medici o dei pediatri. Il rientro a scuola è possibile solo con ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 14 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Ilcomunica che sono state aggiornate le indicazioni operative per ladei contatti dipositivi nell’, in applicazione delle disposizioni nazionali. L’obiettivo è rispettare il più possibile il bisognodidattica in presenza, garantire la sicurezza sanitaria e limitare il contagio da Covid. Per agevolare la diagnosi, l’esecuzione dei test può essere effettuata dai pediatri o dalle farmacieRete regionale dei test SARS-CoV-2, su richiesta dei medici o dei pediatri. Il rientro a scuola è possibile solo con ...

Advertising

baritoday : Positivi Covid a scuola, c'è la circolare della Regione Puglia: tutte le novità del provvedimento… - Borderline_24 : #Puglia, gestione casi #Covid a #Scuola: ok al rientro anche con un test antigenico negativo… - Telebari : Covid, nuova gestione dei contatti in ambito scolastico: diramata circolare per la Puglia - #Bari #Notizie -… - MolinengoLuigi : @ardigiorgio @GiovaQuez Ecco ci ragionavo prima e però non capivo una cosa: immagino che con un test rapido in farm… - infoitcultura : Baglioni Hotels prende in gestione Masseria Muzza in Puglia -