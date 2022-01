Olivera-Napoli: cosa manca per chiudere l’operazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato – l’originale, trasmissione televisiva a cura di Sky Sport, ha parlato anche della volontà della dirigenza di regalare a Luciano Spalletti un rinforzo ulteriore in difesa. Photo: Getty Images – Mathias Olivera Il nome in questione è quello di Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe che si sta mostrando incisivo nel club spagnolo. Di seguito, le parole del giornalista: “Dopo aver preso Tuanzebe, a sinistra resta Mathias Olivera il preferito del Napoli ma non c’è accordo con il Getafe sulla formula. Il Napoli ha offerto un prestito, il club spagnolo vuole un prestito con obbligo di riscatto. Vedremo se il Napoli cambierà obiettivo o se rimarrà a sinistra con Mario Rui e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato – l’originale, trasmissione televisiva a cura di Sky Sport, ha parlato anche della volontà della dirigenza di regalare a Luciano Spalletti un rinforzo ulteriore in difesa. Photo: Getty Images – MathiasIl nome in questione è quello di Mathias, terzino sinistro del Getafe che si sta mostrando incisivo nel club spagnolo. Di seguito, le parole del giornalista: “Dopo aver preso Tuanzebe, a sinistra resta Mathiasil preferito delma non c’è accordo con il Getafe sulla formula. Ilha offerto un prestito, il club spagnolo vuole un prestito con obbligo di riscatto. Vedremo se ilcambierà obiettivo o se rimarrà a sinistra con Mario Rui e ...

