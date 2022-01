Mezzo in fiamme, chiuse due corsie dell'autostrada A14: traffico congestionato (Di venerdì 14 gennaio 2022) PORTO RECANATI - I vigili del fuoco sono intervenuti nel tratto autostradale dell' A14 che va da Porto Recanati verso Civitanova Marche in direzione sud per l ' incendio di un autocarro. La squadra di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 gennaio 2022) PORTO RECANATI - I vigili del fuoco sono intervenuti nel trattole' A14 che va da Porto Recanati verso Civitanova Marche in direzione sud per l ' incendio di un autocarro. La squadra di ...

A14, autocarro in fiamme in direzione Sud. Corsie ridotte e traffico rallentato per permettere l'intervento dei vigili del fuoco ANCONA - A14, ancora problemi. Questa volta si tratta dell'incendio di un autocarro che provoca rallentamenti sulla corsia sud, nel tratto tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e ...

PORTO RECANATI - I vigili del fuoco sono intervenuti nel tratto autostradale dell'A14 che va da Porto Recanati verso Civitanova Marche in direzione sud per l’incendio di ...ANCONA - A14, ancora problemi. Questa volta si tratta dell'incendio di un autocarro che provoca rallentamenti sulla corsia sud, nel tratto tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e ...