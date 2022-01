Marco è morto a 42 anni, insieme a lui anche i nonni. Il padre è in gravi condizioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Marco Ferrero, ascensorista di San Francesco al Campo, in provincia di Torino, molto attivo nello sport e nel sociale, è morto lo scorso 6 gennaio di Covid-19 a 42 anni all'ospedale di Ciriè. Non aveva patologie pregresse. Pochi giorni fa – alla fine di dicembre – la stessa sorte era toccata ai nonni novantenni, Olga Goffi e Maurizio Ghella, mentre il padre è attualmente ricoverato in terapia intensiva e sta lottando tra la vita e la morte. Ad essere stata contagiata anche la mamma di Marco, Rinuccia, che tuttavia è riuscita a guarire. L'intera famiglia era No Vax ed è stata in gran parte sterminata dal Coronavirus nel giro di una manciata di settimane, travolta da un'ondata che molto probabilmente il vaccino avrebbe potuto contenere, almeno nelle sue conseguenze ... Leggi su howtodofor (Di sabato 15 gennaio 2022)Ferrero, ascensorista di San Francesco al Campo, in provincia di Torino, molto attivo nello sport e nel sociale, èlo scorso 6 gennaio di Covid-19 a 42all'ospedale di Ciriè. Non aveva patologie pregresse. Pochi giorni fa – alla fine di dicembre – la stessa sorte era toccata ainovantenni, Olga Goffi e Maurizio Ghella, mentre ilè attualmente ricoverato in terapia intensiva e sta lottando tra la vita e la morte. Ad essere stata contagiatala mamma di, Rinuccia, che tuttavia è riuscita a guarire. L'intera famiglia era No Vax ed è stata in gran parte sterminata dal Coronavirus nel giro di una manciata di settimane, travolta da un'ondata che molto probabilmente il vaccino avrebbe potuto contenere, almeno nelle sue conseguenze ...

