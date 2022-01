Grande Fratello Vip, gli autori sbottano: due concorrenti richiamati all’ordine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip 6, capita anche che gli autori intervengano con decisione. Questa volta è accaduto con due concorrenti che sono stati richiamati a più corretti comportamenti. Chi sono i due? Grande-Fratello-Vip-AltranotiziaNon c’è un bel clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Si sono ormai creati tre schieramenti ben distinti. Il primo è quello composto da Katia Ricciarelli e da coloro che hanno appoggiato i suoi comportamenti tanto criticati nei giorni scorsi, ovvero Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. A questo gruppo storico sembrano essersi uniti negli ultimi giorni Barù e Giucas Casella. A questo schieramento si contrappone quello guidato da Miriana Trevisan che vede, tra le ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) AlVip 6, capita anche che gliintervengano con decisione. Questa volta è accaduto con dueche sono statia più corretti comportamenti. Chi sono i due?-Vip-AltranotiziaNon c’è un bel clima all’interno della casa delVip. Si sono ormai creati tre schieramenti ben distinti. Il primo è quello composto da Katia Ricciarelli e da coloro che hanno appoggiato i suoi comportamenti tanto criticati nei giorni scorsi, ovvero Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. A questo gruppo storico sembrano essersi uniti negli ultimi giorni Barù e Giucas Casella. A questo schieramento si contrappone quello guidato da Miriana Trevisan che vede, tra le ...

