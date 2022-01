FBI: International, trama 2^ puntata 15 gennaio 2022: un terribile rapimento (Di venerdì 14 gennaio 2022) FBI: International, la serie poliziesca dedicata all'International Fly Team, tornerà sabato sera 15 gennaio 2022 con la puntata intitolata Oltre il limite e che vedrà gli agenti alle prese con un caso di rapimento riguardante un bambino conteso dai due genitori. Il piccolo, come rivela la trama, sarà rapito a Budapest dopo che la madre fuggirà in Ungheria con lui per evitare che il padre lo maltratti ancora. Gli agenti, nel corso delle indagini, inizieranno a chiedersi chi dei due genitori sia davvero pericoloso per il bambino. FBI: International, puntata 15 gennaio 2022: Katya Polgar fugge col figlio in Ungheria Scott Forrester e la sua squadra saranno impegnati a risolvere un caso di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 gennaio 2022) FBI:, la serie poliziesca dedicata all'Fly Team, tornerà sabato sera 15con laintitolata Oltre il limite e che vedrà gli agenti alle prese con un caso diriguardante un bambino conteso dai due genitori. Il piccolo, come rivela la, sarà rapito a Budapest dopo che la madre fuggirà in Ungheria con lui per evitare che il padre lo maltratti ancora. Gli agenti, nel corso delle indagini, inizieranno a chiedersi chi dei due genitori sia davvero pericoloso per il bambino. FBI:15: Katya Polgar fugge col figlio in Ungheria Scott Forrester e la sua squadra saranno impegnati a risolvere un caso di ...

