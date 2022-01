Elezioni Quirinale 2022: cabine anti-Covid e numero chiuso, nodo voto a distanza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Elezioni Quirinale 2022: la differenza da ogni altra votazione del passato sarà ben visibile a colpo d?occhio, proprio al centro dell?emiciclo di Montecitorio. La pandemia... Leggi su ilmattino (Di venerdì 14 gennaio 2022): la differenza da ogni altra votazione del passato sarà ben visibile a colpo d?occhio, proprio al centro dell?emiciclo di Montecitorio. La pandemia...

Advertising

CaterpillarAM : Straordinaria scoperta del giudice Ardemagni: la maledizione dell’Adriatico e il tabù del Tevere hanno finora imped… - fattoquotidiano : Elezioni Quirinale, Berlusconi minaccia: 'Se Draghi non resta a Chigi elezioni anticipate' - riotta : Giorni difficili per governo #Draghi da qui a elezioni #Quirinale . Servono chiarezza e comunicazione diretta.… - Ang_Bok : @RiccardoPennisi Sì, anche se , come ha raccontato bene Marco Damilano nel suo ottimo 'Romanzo Quirinale' i nomi la… - ant_s16 : @EmilianoBechini @markorusso69 Ma no. La Meloni vuole Draghi al Quirinale per andare ad elezioni. Poi magari con un… -