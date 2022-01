Djokovic non giocherà agli Australian Open 2022: revocato nuovamente il visto al campione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Djokovic non giocherà agli Australian Open 2022. Il governo Australiano ha revocato per la seconda volta il visto d’ingresso al campione, che ora rischia l’espulsione dal Paese. Il provvedimento è stato adottato dopo che un giudice di Melbourne aveva annullato la decisione presa dal governo di invalidare il visto in possesso di Djokovic, al quale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 gennaio 2022)non. Il governoo haper la seconda volta ild’ingresso al, che ora rischia l’espulsione dal Paese. Il provvedimento è stato adottato dopo che un giudice di Melbourne aveva annullato la decisione presa dal governo di invalidare ilin possesso di, al quale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - lifegate : 'Djokovic ha fatto ricorso contro il provvedimento di detenzione nel Park Hotel. Le persone che ha incrociato nei s… - FiorinoLuca : Martina #Navratilova sull'affaire #Djokovic ??? 'L'ho difeso molte volte, ma non posso difendere la sua decisione d… - ellygatta81 : RT @Yon_Yonson71: Per recuperare il danno di immagine che si è procurato da sé (insieme al suo staff) in questi giorni, nei prossimi anni #… - FeliceRaimondo : RT @GeorgeSpalluto: Oltre ad essere stato espulso e a saltare gli Australian Open, #Djokovic rischia di non poter tornare in Australia per… -