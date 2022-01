Detenzione illegale di sostanze stupefacenti: un arresto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCeppaloni (Bn) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento continuano nell’incessante attività di contrasto allo spaccio delle droghe leggere ed un importante risultato è stato conseguito dai militari della Stazione di Ceppaloni, che a seguito di specifici servizi di osservazione e pedinamento sono riusciti ad individuare l’abitazione di un uomo già noto alle forze dell’ordine presso la quale veniva annotato anche un sospetto e frenetico “via via” di giovani. L’immediata perquisizione domiciliare consentiva ai carabinieri di rinvenire abilmente occultati nella camera da letto e nel garage della casa: – tre vasi di terracotta con ognuno all’interno una piantina di marijuana, per un peso complessivo di grammi 10; – un contenitore contenente infiorescenze e fiori di marijuana, per un peso complessivo di grammi 325; – apposito impianto d’illuminazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCeppaloni (Bn) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento continuano nell’incessante attività di contrasto allo spaccio delle droghe leggere ed un importante risultato è stato conseguito dai militari della Stazione di Ceppaloni, che a seguito di specifici servizi di osservazione e pedinamento sono riusciti ad individuare l’abitazione di un uomo già noto alle forze dell’ordine presso la quale veniva annotato anche un sospetto e frenetico “via via” di giovani. L’immediata perquisizione domiciliare consentiva ai carabinieri di rinvenire abilmente occultati nella camera da letto e nel garage della casa: – tre vasi di terracotta con ognuno all’interno una piantina di marijuana, per un peso complessivo di grammi 10; – un contenitore contenente infiorescenze e fiori di marijuana, per un peso complessivo di grammi 325; – apposito impianto d’illuminazione ...

