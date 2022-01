Covid, altre tre vittime: cresce la pressione sul pronto soccorso. 'Servono altri posti letto' (Di venerdì 14 gennaio 2022) FERMO - Giornata nera, quella di ieri, per il Fermano, che ha contato tre vittime del Covid . I decessi sono avvenuti tutti all'ospedale Murri. A perdere la vita sono stati un uomo di 63 anni di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 gennaio 2022) FERMO - Giornata nera, quella di ieri, per il Fermano, che ha contato tredel. I decessi sono avvenuti tutti all'ospedale Murri. A perdere la vita sono stati un uomo di 63 anni di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia: via dal conteggio i ricoverati con altre patologie #Covid - SkyTG24 : In #Lombardia via da conteggi Covid ricoverati con altre patologie risultati positivi - GiovaQuez : Intanto la Lombardia chiede al ministero della Salute di non conteggiare come ricoveri dovuti al Covid i pazienti o… - SalvoLaroc90 : RT @valy_s: “Con #Covid19 / per #Covid19” In #Veneto vengono chiamati “covid per caso”(?????),cioè persone ricoverate per altre patologie ch… - News24_it : In ospedale per altre malattie e positivo al Covid: uno su 3 è un «paziente-centauro» - Il Sole 24 ORE -