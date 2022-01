Cosa trasforma un giovane in un componente del branco che molesta e deruba (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da Milano a Roma la notte di Capodanno si è trasformata per molte ragazze in un incubo. Nel bel mezzo della festa diversi gruppi di ragazzi hanno approfittato del caos per molestare e derubare molte giovani donne. Episodi dietro ai quali si cela il branco ossia una gang di persone che sceglie solitamente una vittima a caso come preda da assalire e violentare. Azioni criminose che nessuno degli appartenenti al branco avrebbe mai il coraggio di compiere da solo. La loro forza criminale infatti sta nell’essere un gruppo. Chi fa parte del branco appartiene spesso ad una realtà di disagio sociale che sfocia nella violenza a volte favorita dall’abuso di sostanze stupefacenti e di alcool che ne alterano il giudizio ed il controllo. Nonostante la gravità del reato e le ripercussioni ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da Milano a Roma la notte di Capodanno si èta per molte ragazze in un incubo. Nel bel mezzo della festa diversi gruppi di ragazzi hanno approfittato del caos perre ere molte giovani donne. Episodi dietro ai quali si cela ilossia una gang di persone che sceglie solitamente una vittima a caso come preda da assalire e violentare. Azioni criminose che nessuno degli appartenenti alavrebbe mai il coraggio di compiere da solo. La loro forza criminale infatti sta nell’essere un gruppo. Chi fa parte delappartiene spesso ad una realtà di disagio sociale che sfocia nella violenza a volte favorita dall’abuso di sostanze stupefacenti e di alcool che ne alterano il giudizio ed il controllo. Nonostante la gravità del reato e le ripercussioni ...

