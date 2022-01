Come ottenere il sorriso perfetto e avere denti bianchi e dritti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Julia Roberts l’ha assicurato per 22 milioni di dollari Foto Straulino per Amica DICEVA AUDREY HEPBURN: “Credo sia l’accessorio più bello che una donna possa indossare”. E a pensarla Come lei sono ancora in tante. Sono milioni le italiane che, a dispetto della mascherina, si sono fissate: vogliono sfoggiare lo smile più perfetto possibile, a tutti i costi. Apparecchi trasparenti per riallineare i denti e trattamenti per sbiancarli, ginnastiche studiate ad hoc per rassodare i muscoli zigomo-labiali, tatuaggi per ridefinirne i contorni e filler per ridare turgore sono i bestseller del momento. Il bello è che il risultato cui ambiscono è molto soggettivo. Ogni bocca, anche se non è quella di Julia Roberts (che l’ha addirittura assicurata con i Lloyd’s per 22 milioni di dollari), diventa più seducente proprio lavorando sull’unicità ... Leggi su amica (Di venerdì 14 gennaio 2022) Julia Roberts l’ha assicurato per 22 milioni di dollari Foto Straulino per Amica DICEVA AUDREY HEPBURN: “Credo sia l’accessorio più bello che una donna possa indossare”. E a pensarlalei sono ancora in tante. Sono milioni le italiane che, a dispetto della mascherina, si sono fissate: vogliono sfoggiare lo smile piùpossibile, a tutti i costi. Apparecchi trasparenti per riallineare ie trattamenti per sbiancarli, ginnastiche studiate ad hoc per rassodare i muscoli zigomo-labiali, tatuaggi per ridefinirne i contorni e filler per ridare turgore sono i bestseller del momento. Il bello è che il risultato cui ambiscono è molto soggettivo. Ogni bocca, anche se non è quella di Julia Roberts (che l’ha addirittura assicurata con i Lloyd’s per 22 milioni di dollari), diventa più seducente proprio lavorando sull’unicità ...

