Calcio: Tudor 'Sassuolo squadra di qualità, felice del mio Verona' (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Simeone fin qui strepitoso, ma può darci ancora molto", dice il tecnico dell'Hellas Verona - "Sarà una gara difficile, ma in settimana abbiamo lavorato molto bene. Andiamo a Reggio Emilia con le ...

