Calcio: Bayern; miocardite post covid, si ferma Alphonso Davies (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alphonso Davies, 21enne canadese difensore del Bayern Monaco, soffre di una "lieve infiammazione del muscolo cardiaco" (miocardite) probabilmente a seguito del covid, e dovrà stare a riposo per ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022), 21enne canadese difensore delMonaco, soffre di una "lieve infiammazione del muscolo cardiaco" () probabilmente a seguito del, e dovrà stare a riposo per ...

Advertising

si_no_d : RT @sportface2016: Miocardite post #COVID19: stop ad Alphonso #Davies, si dovrà fermare per un tempo indefinito #BayernMonaco https://t.co… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Bayern; miocardite post covid, si ferma Alphonso Davies Per il 21enne canadese stop di alcune settimane - michaelgscott0 : RT @sportface2016: Miocardite post #COVID19: stop ad Alphonso #Davies, si dovrà fermare per un tempo indefinito #BayernMonaco https://t.co… - sportface2016 : Miocardite post #COVID19: stop ad Alphonso #Davies, si dovrà fermare per un tempo indefinito #BayernMonaco - laregione : Alphonso Davies, una miocardite provocata dal Covid-19 -