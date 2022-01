Advertising

anteprima24 : ** #Bollettino San Pio: #Contagi in aumento e due #Decessi ** - ilcarroditomori : Bollettino di guerra al San Paolo - anteprima24 : ** #Covid, al San Pio un nuovo #Decesso e nove dimessi: il bollettino ** - anteprima24 : ** Aggiornamento dal 'San Pio', altro #Decesso: non ce l'ha fatta una 82enne di #Apollosa **… - tribuna_treviso : Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, è intervenuto alla trasmissione… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino San

... ha scritto la donna nel salutare Valentina, che si trovava ricoverata presso un nosocomio di...vaccini covid oggi 14 gennaio/ 89.4% italiani con almeno una dose VALENTINA BOSCARDIN, ...Ilcoronavirus in Fvg. Secondo ilcoronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.605 tamponi molecolari sono stati ... una donna diCanzian d'Isonzo di 95 anni (deceduta in ..."Mettere insieme chi entra in ospedale con la polmonite da Covid e chi entra con un braccio rotto e ha un tampone positivo, non è corretto" ...UDINE. In Friuli Venezia Giulia sono 4.584 i nuovi casi di positività al Covid registrati nel bollettino regionale di venerdì 14 gennaio, con 12 decessi. Salgono i ricoveri nelle terapie intensive (44 ...