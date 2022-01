Amazon | apre sito ad Ardea | entro 3 anni 200 posti di lavoro

(Di venerdì 14 gennaio 2022)aprirà un nuovo cdi distribuzione ad, città metropolitana di Roma. Nel, annuncia l'azienda in una nota, verranno assuntetredall'apertura oltre 200 persone a tempo ...

Il sito di Ardea sarà il terzo centro di distribuzione e la settima struttura aperta danel Lazio, per complessivi 2.700 posti di lavoro a tempo indeterminato. . 14 gennaio 2022un nuovo centro ad Ardea Il nuovo centro sarà operativo entro la prossima primavera e integrerà sistemi di risparmio energetico riducendo l'impronta ambientale. Sul sito www.lavora - con -...È già possibile candidarsi come operatore di magazzino. I dipendenti saranno assunti al quinto livello del contratto nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d’ingresso di 1.680 euro ...Il sito di Ardea sarà il terzo centro di distribuzione e la settima struttura aperta da Amazon nel Lazio, per complessivi 2.700 posti di lavoro a tempo indeterminato. (ANSA).