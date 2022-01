Allegri dopo Juve-Napoli: «L’arbitro è un coglione, fanno le sceneggiate napoletane, vi fate prendere per il culo» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il giudice sportivo ha spiegato in burocratese il motivo della squalifica di Massimiliano Allegri dopo Juve-Napoli dell’Epifania, così: “per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di gioco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale”. L’arbitro del match era Simone Sozza. Oggi Il Tempo pubblica la versione integrale delle “espressioni gravemente offensive” trascritte nel rapporto degli ispettori federali presenti allo Stadium, che Allegri ha urlato contro Andrea Gervasoni, vice commissario designatore della CAN di Serie A e B. “È un coglione, diglielo, testa di cazzo deve recuperare 12 minuti, non 5. Vi fate ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il giudice sportivo ha spiegato in burocratese il motivo della squalifica di Massimilianodell’Epifania, così: “per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di gioco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale”.del match era Simone Sozza. Oggi Il Tempo pubblica la versione integrale delle “espressioni gravemente offensive” trascritte nel rapporto degli ispettori federali presenti allo Stadium, cheha urlato contro Andrea Gervasoni, vice commissario designatore della CAN di Serie A e B. “È un, diglielo, testa di cazzo deve recuperare 12 minuti, non 5. Vi...

