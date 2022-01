10 anni fa il naufragio della Concordia | i naufraghi tornano al Giglio | fiori in mare

(Di venerdì 14 gennaio 2022)indove si consumo' la tragedia, la messa, una lapide con la 'preghiera dei naviganti' e poi il suono delle sirene delle barche, la cosiddetta 'tufata', per ricordare il...

Advertising

emergenzavvf : #13gennaio, 10 anni fa il naufragio della #CostaConcordia davanti l’isola del Giglio (GR). 150 #vigilidelfuoco tra… - Agenzia_Ansa : Il naufragio della Costa Concordia, che cosa è successo 10 anni fa. La nave urtò uno scoglio all'isola del Giglio.… - poliziadistato : Dieci anni fa il naufragio della nave #concordia La notte del #13gennaio i soccorritori, tra i quali anche tanti p… - Lunanotizie : ?? 10 anni dal naufragio della Costa Concordia, i racconti dei pontini ?? Leggi qui - MarioPlacidini : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? Ostaggi della #pandemia 2?? Omaggio a #DavidSassoli 3?? Seduta comune col #Covid 4??… -

Ultime Notizie dalla rete : anni naufragio

Fiori in mare dove si consumo' la tragedia, la messa, una lapide con la 'preghiera dei naviganti' e poi il suono delle sirene delle barche, la cosiddetta 'tufata', per ricordare ildella Costa Concordia e le 32 vittime. 14 gennaio 2022Yuri Rosi aveva appena diciottoquando è diventato uno dei superstiti deldella Costa Concordia, la città galleggiante affondata diecifa, il 13 gennaio 2012, dopo aver urtato uno dei tre scogli delle Scole, a ...Ieri la messa, una lapide con la "preghiera dei naviganti" e poi il suono delle sirene delle barche, la cosiddetta "tufata" ...LATINA – C’erano anche tanti pontini 10 anni fa a bordo della Costa Concordia, la nave da crociera naufragata al Giglio dove si era avvicinata per il cosiddetto “inchino” finito tragicamente. Questi s ...