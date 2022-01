Ultime Notizie Roma del 13-01-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno ancora dimenticanza covid in apertura gli ultimi 30 giorni le mancate vaccinazioni sono costati oltre 140 milioni di euro ricoveri altrimenti evitabili è il dato contenuto nel tantissimo rapporto dell’università Cattolica che emerge dall’analisi dell’impatto delle mancate vaccinazioni in Italia ciclo complete Booster il volume di ricoveri e giornate di terapia intensiva nel dettaglio si vede che il 90% dei non vaccinati ospedalizzati non avrebbe avuto bisogno del ricovero in area medica se avete fatto il vaccino tra i dirigenti in terapia intensiva non vaccinati il 94% avrebbe evitato il ricovero in area critica quindi gli ho dati non vaccinati che avrebbero evitato di tabernaria medica nel periodo temporale sopra considerato sono pari a 7445 mentre quelli dell’area critica sono pari a 1131 ...