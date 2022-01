Uccise a colpi di piccone tre persone: i giudici gli riducono la pena per la seconda volta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ulteriore riduzione di pena per Kabobo, il cosiddetto “assassino del piccone”. Nonostante i tre omicidi e i due tentati, i giudici hanno deciso per lo sconto. Un altro sconto di pena per Adam Kabobo, il ghanese che l’11 maggio 2013 seminò il terrore al quartiere Niguarda di Milano. L’uomo quella mattina, all’alba, dopo aver ferito L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ulteriore riduzione diper Kabobo, il cosiddetto “assassino del”. Nonostante i tre omicidi e i due tentati, ihanno deciso per lo sconto. Un altro sconto diper Adam Kabobo, il ghanese che l’11 maggio 2013 seminò il terrore al quartiere Niguarda di Milano. L’uomo quella mattina, all’alba, dopo aver ferito L'articolo proviene da Leggilo.org.

