Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: morto un 74enne (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stamane ad Ostia (Roma), un uomo di 74 anni è stato Travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sul lungomare. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine. Non accenna ad arrestarsi anche in questo inizio d’anno la scia di vittime sulla strada. L’ultima questa mattina ad Ostia (Roma), dove un uomo di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stamane ad Ostia (Roma), un uomo di 74 anni è statoe ucciso dava la strada sul lungomare. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine. Non accenna ad arrestarsi anche in questo inizio d’anno la scia di vittime sulla strada. L’ultima questa mattina ad Ostia (Roma), dove un uomo di L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

radioromait : Pedone travolto da un’auto sul lungomare di Ostia: morto 74enne - RedazioneLaNews : #Milano Nicolò Savarino, 10 anni fa la morte del vigile travolto da un'auto in fuga - vivere_sardegna : Sospiro di sollievo al Brotzu, fuori pericolo il 16enne travolto da un’auto in piazza Michelangelo a Cagliari - stragequotidian : 'l'anziano sarebbe stato travolto sulle strisce pedonali da un'auto in corsa. L'impatto è stato devastante tanto ch… - stragequotidian : 'Un uomo sull’ottantina è stato travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada. L’impatto è stato violent… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto un’auto Modena, travolto da un’auto pirata: gravissimo ragazzo di 17 anni Corriere della Sera