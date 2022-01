Sport in tv oggi, giovedì 13 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo Sport in tv di oggi, giovedì 13 gennaio: ecco di seguito tutta la programmazione e il palinsesto degli eventi Sportivi del giorno, con il programma sempre aggiornato e gli orari delle diverse gare o partite trasmessi in televisione. Nuova giornata in compagnia del grande Sport questa, tra calcio, Sport invernali, basket, biliardo e quant’altro. Con la guida fornita da Sportface.it, è possibile restare informati su tutti gli eventi che verranno trasmessi in diretta sulle emittenti che detengono di diritti tv. Ecco di seguito gli appuntamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Loin tv di13: ecco di seguito tutta lazione e il palinsesto degliivi del giorno, con ilsempre aggiornato e glidelle diverse gare o partite trasmessi in televisione. Nuova giornata in compagnia del grandequesta, tra calcio,invernali, basket, biliardo e quant’altro. Con la guida fornita daface.it, è possibile restare informati sugliche verranno trasmessi in diretta sulle emittenti che detengono di diritti tv. Ecco di seguito gli appuntamenti.Face.

Advertising

SkySport : INTESA GOVERNO-REGIONI SU PROTOCOLLO SPORT PROFESSIONISTICI Stop a squadra se positivo almeno il 35% gruppo atleti… - fsnews_it : Il Frecciarossa 1000 ?? ha sfoggiato oggi #12gennaio a #Milano Centrale ?? una speciale livrea realizzata per la… - raffaellapaita : 'La scuola calcio non ammette le bambine' le era stato detto ma la piccola Clementina a 8 anni non si è arresa. Ogg… - MarcoBuffa3 : @maurizio_domizi @dottornerone @vitalbaa Ma veramente non vi rendere conto della deriva verso uno stato etico che d… - allgoalsnapoli : Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport riporta in prima pagina un'indiscrezione di mercato: 'Napoli: Adarabl… -