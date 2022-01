Spalletti: «Non ci sono note positive questa sera» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo la disastrosa disfatta contro la Fiorentina che costa al Napoli la Coppa Italia, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset «Non siamo così bravi e non siamo riusciti in superiorità numerica a gestire bene la partita, non siamo stati determinati nel direzionarla mentre la Fiorentina l’ha gestita abbastanza bene e poi da un episodio hanno trovato il vantaggio» Le due espulsioni? «Le ho riviste, ma non ci voglio neppure entrare perchè diventa difficile: Lozano tenta di togliere il piede, è un pestone lieve. A volte non capisco se la prima ammonizione di Fabian e l’entrata di Duncan abbiano lo stesso valore, ma potevamo fare la partita ed eravamo in superiorità numerica: la prima responsabilità è nostra» Quali sono le note positive? «Non ce ne sono, tutto abbastanza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo la disastrosa disfatta contro la Fiorentina che costa al Napoli la Coppa Italia, il tecnico azzurro Lucianoha parlato ai microfoni di Mediaset «Non siamo così bravi e non siamo riusciti in superiorità numerica a gestire bene la partita, non siamo stati determinati nel direzionarla mentre la Fiorentina l’ha gestita abbastanza bene e poi da un episodio hanno trovato il vantaggio» Le due espulsioni? «Le ho riviste, ma non ci voglio neppure entrare perchè diventa difficile: Lozano tenta di togliere il piede, è un pestone lieve. A volte non capisco se la prima ammonizione di Fabian e l’entrata di Duncan abbiano lo stesso valore, ma potevamo fare la partita ed eravamo in superiorità numerica: la prima responsabilità è nostra» Qualile? «Non ce ne, tutto abbastanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Non Coppa Italia, Napoli - Fiorentina 2 - 5: le pagelle. Venuti decisivo. Piatek subito pistolero Salvato dal palo sul tiro di Lozano, è presente in uscita con i piedi, un dettaglio non da poco ... Allenatore: Spalletti 5.

Napoli - Fiorentina 2 - 5: le pagelle di 100 100 Napoli Al Diego Armando Maradona il Napoli ha affrontato la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia. Le pagelle di 100 100 Napoli. SPALLETTI: 5 " Approccio non convincente come avviene un po' per tutte le squadre in Coppa Italia. Nel momento in cui serviva una maggiore lucidità ha dato la sensazione di aver perso il timone della ...

Spalletti: "Non siamo stati abbastanza bravi, non ho visto note posiive" SSC Napoli Napoli-Fiorentina, Italiano: "Errori grossolani, si poteva compromettere tutto" Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta la vittoria per 5-2 ai supplementari contro il Napoli di Luciano Spalletti. La Fiorentina non segnava almeno cinque reti in una gara in tutte le ...

Coppa Italia, pazza partita: la Fiorentina passa a Napoli. Al Maradona finisce 2-5 Il Napoli in nove uomini riesce a trascinare la Fiorentina ai supplementari, ma non basta. La squadra di Italiano fa l’impresa e si qualifica per i quarti di Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta.

