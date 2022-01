Sci alpino, Christof Innerhofer: “Ho messo insieme i pezzi, scio come sono capace” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Christof Innerhofer ha conquistato un buon ottavo posto nel superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro, sceso col pettorale numero 16 dopo aver già convinto nelle prove cronometrate, ha lanciato ottimi segnali sulla mitica pista Lauberhorn, concludendo nella top-10 su una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco. L’altoatesino si è piazzato immediatamente alle spalle del connazionale Dominik Paris, con un solo centesimo di ritardo dall’altro azzurro. Il nostro portacolori, che ha pagato 99 centesimi di ritardo dallo svizzero Marco Odermatt (vincitore della gara di fronte al proprio pubblico), può ritenersi soddisfatto e può guardare con ottimismo alle due discese in programma tra domani e sabato. La prestazione odierna rappresenta un’ottima iniezione di fiducia per ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha conquistato un buon ottavo posto nel superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurro, sceso col pettorale numero 16 dopo aver già convinto nelle prove cronometrate, ha lanciato ottimi segnali sulla mitica pista Lauberhorn, concludendo nella top-10 su una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco. L’altoatesino si è piazzato immediatamente alle spalle del connazionale Dominik Paris, con un solo centesimo di ritardo dall’altro azzurro. Il nostro portacolori, che ha pagato 99 centesimi di ritardo dallo svizzero Marco Odermatt (vincitore della gara di fronte al proprio pubblico), può ritenersi soddisfatto e può guardare con ottimismo alle due discese in programma tra domani e sabato. La prestazione odierna rappresenta un’ottima iniezione di fiducia per ...

