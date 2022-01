Sanremo 2022, Pillon contro Drusilla Foer: “Non si potrebbe chiamare sul palco un normale papà?” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Uno dice, possibile che Pillon non faccia un post contro la scelta di Amadeus di portare la splendida Drusilla Foer sul palco dell’Ariston? E non ha molto da attendere perché il post arriva, puntuale: “Com’era ampiamente prevedibile, al festival di #Sanremo sempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori. Una domanda: ma sempre in rispetto delle quote, non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva”. Pillon è sempre Pillon. Ma chi è Drusilla Foer (per chi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Uno dice, possibile chenon faccia un postla scelta di Amadeus di portare la splendidasuldell’Ariston? E non ha molto da attendere perché il post arriva, puntuale: “Com’era ampiamente prevedibile, al festival di #sempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori. Una domanda: ma sempre in rispetto delle quote, non siavere tra i co-presentatori un(uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva”.è sempre. Ma chi è(per chi non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - TargatoCN : Sanremo Comics Festival: spostata al 28 febbraio la scadenza per la presentazione delle opere e rinviata al 21 magg… - WebRadioItalia : Sanremo 2022: scandaloso, affascinante e magnetico come una Drag Queen!: Illustrazione di Sara…… -