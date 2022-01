Pavimento pelvico, un alleato da allenare bene con esercizi 'minimi' (Di giovedì 13 gennaio 2022) ... la maggior parte delle donne non fa mai gli esercizi messi a punto negli anni Cinquanta dal ginecologo statunitense Arnold Kegel (rieducazioneperineo.it). Fare un esercizio di Kegel significa ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) ... la maggior parte delle donne non fa mai glimessi a punto negli anni Cinquanta dal ginecologo statunitense Arnold Kegel (rieducazioneperineo.it). Fare uno di Kegel significa ...

Advertising

Divum_Deus : @Ricciolina16 Dice che per il pavimento ti pelvico so miracolose! ?? - MAPOFJUNGHOSEOK : il pavimento pelvico ha fatto un movimento - incazzatanera71 : @sonospento @huchukato @__Towanda Fidati, provare per credere..ho un pavimento pelvico da schianto - imBarbietchy : RT @unicornpolyglot: E comunque qualcuno dica a Freeda che per cagare (e pure per pisciare) serve il rialzino sotto i piedi, se no vi svent… - unicornpolyglot : E comunque qualcuno dica a Freeda che per cagare (e pure per pisciare) serve il rialzino sotto i piedi, se no vi sv… -