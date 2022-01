Parlamento Ue, grandi manovre per l’elezione del prossimo Presidente. Favorite due donne (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il gruppo più attivo nella rincorsa alla poltrona più alta del Parlamento è il Ppe, che pensa di poter prevalere nella lotta per l'elezione e probabilmente potrebbe aver già preso accordi in tal senso con l'altro gruppo forte, quello socialista L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il gruppo più attivo nella rincorsa alla poltrona più alta delè il Ppe, che pensa di poter prevalere nella lotta per l'elezione e probabilmente potrebbe aver già preso accordi in tal senso con l'altro gruppo forte, quello socialista L'articolo proviene da Firenze Post.

