Milan, offerte dalla Spagna per Castillejo: un club in vantaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Calciomercato Milan: Castillejo potrebbe lasciare i rossoneri a gennaio. Diversi club spagnoli sarebbero sulle sue tracce Tra i nomi in uscita dal Milan c’è sempre Samu Castillejo, che piace in Spagna con un club su tutti in vantaggio. Come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sono registrati contatti con società spagnole (e un paio italiane). L’Espanyol sembra essere davanti a tutte, ma va trovata l’intesa sull’ingaggio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Calciomercatopotrebbe lasciare i rossoneri a gennaio. Diversispagnoli sarebbero sulle sue tracce Tra i nomi in uscita dalc’è sempre Samu, che piace incon unsu tutti in. Come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sono registrati contatti con società spagnole (e un paio italiane). L’Espanyol sembra essere davanti a tutte, ma va trovata l’intesa sull’ingaggio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

