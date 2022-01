Milan-Genoa, infortunio per Maignan: problema alla coscia, stringe i denti (Di venerdì 14 gennaio 2022) problema fisico per Mike Maignan in Milan-Genoa di Coppa Italia. Il portiere rossonero ha sentito tirare la coscia e gli è stata applicata una fasciatura. L’estremo difensore francese resiste fino alla fine, ma potrebbe aver riportato un infortunio. Si è riscaldato Mirante, ma non è stato effettuato il cambio: nelle prossime ore capiremo se per Mike Maignan ci sarà da stare ai box o meno. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022)fisico per Mikeindi Coppa Italia. Il portiere rossonero ha sentito tirare lae gli è stata applicata una fasciatura. L’estremo difensore francese resiste finofine, ma potrebbe aver riportato un. Si è riscaldato Mirante, ma non è stato effettuato il cambio: nelle prossime ore capiremo se per Mikeci sarà da stare ai box o meno. SportFace.

