“Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi | vivono in case diverse”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La celebre coppia sta davvero attraversando un momento no? I primi rumors risalgono alla scorsa estate All’epoca, la conduttrice svizzera Perizona Magazine.

Advertising

coldrain1210 : @xswagway Cattelan è geniale, spero davvero lo scelgano, io vedrei bene anche Michelle Hunziker, che è bravissima e… - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker e Trussardi, `matrimonio in crisi`. La bomba: `Da fine novembre...` - - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, `la favola traballa`. Voci esplosive sulla crisi: `Pare che...` – Libero Quot… - zazoomblog : Michelle Hunziker e Tomaso la favola traballa Voci esplosive: in crisi. Pare che... - #Michelle #Hunziker #Tomaso… - diegovskij : Sono Enza Sampò, Lilli Lembo, Elsa Martinelli, Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi, Gabriella Carlucci, Rosita Celen… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti spiazza tutti su. Dopo tanti anni la rivelazione sulla loro intimità lascia a bocca aperta Eros Ramazzotti esono stati una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo.Gira voce che trae Tomaso Trussardi ci sia aria di crisi. A lanciare la bomba è il settimanale 'Diva e donna' che scrive: 'Traballa la loro favola d'amore. I due vivrebbero in due case diverse da ...Michelle Hunziker scivola in diretta e cade faccia a terra. Momenti di panico per la conduttrice svizzera. Il video della caduta diventa virale ...Coincidenze, fatti, foto e Michelle Hunziker finisce al centro del gossip. Cosa emerge dalla sua vita privata degli ultimi mesi ...