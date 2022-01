Matteo Bassetti | segnatevi questa data sul calendario | “La fine della Pandemia”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ancora qualche mese e ci metteremo laalle spalle: parola di, direttoreClinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova, intervenuto a Rai Radio1 nella trasmissione "Un giorno da pecora" condotta da Geppy Cucciari e Giorgio Lauro. "Tra aprile-maggio saremo fuori" Alla precisa domanda dei conduttori su quando usciremo fuori dasituazione,risponde che "già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla". A quel punto, via distanziamento e via, soprattutto, alle mascherine "visto che credo che avremo il 95% di vaccinati". L'altra tematica sensibile al prof., riguarda l'abolizione del bollettino quotidiano dei contagi per non creare ...

ha proposto di rendere note quante persone entrano effettivamente in ospedale per Covid e quante, pur positive, per altri motivi. L'infettivologo del San Martino di Genovaè tornato a proporre la cancellazione del bollettino quotidiano sui contagi Covid , da lui definito come uno strumento che crea ansia e preoccupazione tra i cittadini: ciò che lui ha ...Covid, Maria Rita Gismondo: 'Dobbiamo controllare i veri decessi' Maria Rita Gismondo è d'accordo con, che ha proposto di eliminare il bollettino quotidiano. ' Dovremmo smetterla di ...“Bisogna cambiare il conteggio dei malati Covid, non si può contare come malato quello che ha un braccio rotto e un tampone positivo. Sono numeri che ci fanno fare brutta figura col resto del mondo”.Bassetti ha proposto di rendere note quante persone entrano effettivamente in ospedale per Covid e quante, pur positive, per altri motivi.