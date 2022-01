Mascherina Ffp2, come si indossa correttamente? Applicazione sul viso, tempo di utilizzo e scadenza: tutte le indicazioni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sembrerà banale dirlo, ma la prima cosa da fare quando si usa una per allontare il rischio contagio al , è assicurarsi di averla indossata bene. Le protezioni recentemente calmierate dal governo ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sembrerà banale dirlo, ma la prima cosa da fare quando si usa una per allontare il rischio contagio al , è assicurarsi di averlata bene. Le protezioni recentemente calmierate dal governo ...

Advertising

stebellentani : Vaccinati over 12 al 90%. Vaccino obbligatorio over 50. Senza vaccino non bevi un caffè né sali su un treno, masche… - lorepregliasco : È aneddotica, ovviamente, ma sul tram su cui sono appena salito a Torino l'88% dei passeggeri indossa la mascherina… - elio_vito : Buona Domenica e, mi raccomando, rispettate le indicazioni del governo, andate in Chiesa, al chiuso, senza greenpas… - marcofeelgood : RT @f_uccheddu: La mascherina ffp2 dice che si è rotta...gli elastici a forza di essere menzionata nei vostri tweet. - vivodijuvee : RT @Adnkronos: Andreoni: 'Va cambiata dopo 6 ore di utilizzo e manipolata il meno possibile'. #mascherine #Ffp2 -