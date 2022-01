L’Ema: i vaccini attuali meno efficaci contro i contagi da variante Omicron (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, aggiusta il tiro sui vaccini e afferma che gli attuali sieri anti-Covid sono meno efficaci contro i contagi da variante Omicron. “Sebbene la maggior parte dei dati disponibili suggerisca che i vaccini anti-Covid approvati stiano perdendo efficacia nella protezione contro l’infezione e la malattia lieve, continuano a fornire un’elevata protezione contro le forme gravi e la necessità di ricovero legata alla variante Omicron di Sars-CoV-2“, scrive L’Ema rivelando che ieri c’è stato un vertice fra gli enti regolatori di tutto il mondo, per fare fronte comune e allinearsi su un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022), l’Agenzia europea del farmaco, aggiusta il tiro suie afferma che glisieri anti-Covid sonoda. “Sebbene la maggior parte dei dati disponibili suggerisca che ianti-Covid approvati stiano perdendoa nella protezionel’infezione e la malattia lieve, continuano a fornire un’elevata protezionele forme gravi e la necessità di ricovero legata alladi Sars-CoV-2“, scriverivelando che ieri c’è stato un vertice fra gli enti regolatori di tutto il mondo, per fare fronte comune e allinearsi su un ...

