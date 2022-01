La trappola del Green pass: i prigionieri della quarantena e i positivi al test rapido che invece escono (Di giovedì 13 gennaio 2022) In Italia ci sono cittadini prigionieri del Green pass. Si tratta di coloro che sono attualmente negativi ma sono costretti a rimanere a casa. Una conseguenza del combinato disposto di una serie di circostanze e di regole. La prima è l’incremento dei contagi. Le altre riguardano le procedure della quarantena e il loro mancato (finora) aggiornamento. Infine ci sono i problemi del mancato tracciamento. Che portano così negativi che rimangono bloccati in casa senza certificato perché l’isolamento non è stato registrato. E positivi al test rapido o fai-da-te che invece escono tranquillamente perché quel tipo di test non è valido per il ritiro della Certificazione Verde Covid-19. La ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) In Italia ci sono cittadinidel. Si tratta di coloro che sono attualmente negativi ma sono costretti a rimanere a casa. Una conseguenza del combinato disposto di una serie di circostanze e di regole. La prima è l’incremento dei contagi. Le altre riguardano le proceduree il loro mancato (finora) aggiornamento. Infine ci sono i problemi del mancato tracciamento. Che portano così negativi che rimangono bloccati in casa senza certificato perché l’isolamento non è stato registrato. Ealo fai-da-te chetranquillamente perché quel tipo dinon è valido per il ritiroCertificazione Verde Covid-19. La ...

