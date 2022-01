"La Juve non è più la rivale". Fine di un'epoca: Sconcerti, sentenza brutale dopo la Supercoppa (Di giovedì 13 gennaio 2022) “L'Inter meritava di più, ha spinto per tutta la partita ma ha concluso poco. Nel primo tempo non ricordo un tiro in porta, nel secondo c'è stato spesso un dominio interista quando le mezze punte della Juve sono arretrate di venti metri, ma non azioni davvero importanti”. Inizia così Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera: “La Juve ha giocato una partita alla pari per quasi un'ora quando McKennie a sorpresa a sinistra e molto avanzato, ha tolto Barella dalla parete finale del campo, mentre Kulusevski teneva viva la sua fascia — ha aggiunto — Poi l'Inter quasi spontaneamente ma con forza ha preso campo lasciando la Juve alla sua vocazione a difendersi. Ne sono nate alcune suggestioni, una dimostrazione di forza abbastanza continua, ma risultati pochi”. “Partita a senso unico ma soffocata” (prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “L'Inter meritava di più, ha spinto per tutta la partita ma ha concluso poco. Nel primo tempo non ricordo un tiro in porta, nel secondo c'è stato spesso un dominio interista quando le mezze punte dellasono arretrate di venti metri, ma non azioni davvero importanti”. Inizia così Marionel suo editoriale sul Corriere della Sera: “Laha giocato una partita alla pari per quasi un'ora quando McKennie a sorpresa a sinistra e molto avanzato, ha tolto Barella dalla parete finale del campo, mentre Kulusevski teneva viva la sua fascia — ha aggiunto — Poi l'Inter quasi spontaneamente ma con forza ha preso campo lasciando laalla sua vocazione a difendersi. Ne sono nate alcune suggestioni, una dimostrazione di forza abbastanza continua, ma risultati pochi”. “Partita a senso unico ma soffocata” (prima ...

Advertising

bonucci_leo19 : Abbiamo lottato ma non è bastato. Complimenti all’Inter. Sabato c’è un’altra partita e servirà vincere per continu… - ClaMarchisio8 : Anche se la pressione della #Juve non è di quelle feroci, la capacità dell'Inter nel costruire gioco e uscire dal p… - pisto_gol : ??Bomba dall’Argentina Paulo Dybala avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con la Juve in scadenza 30/6/2022?? - FraBeppe : RT @bonucci_leo19: Abbiamo lottato ma non è bastato. Complimenti all’Inter. Sabato c’è un’altra partita e servirà vincere per continuare a… - Campanelli11 : @Gianlomur Pirlo invece ad oggi per me è difficile da spiegare se non col fatto che non avevamo soldi, il punto è c… -