I poliziotti che rifiutano le mascherine rosa perché "indecorose" per la divisa (Di giovedì 13 gennaio 2022) La fornitura di mascherine ffp2 arrivata in alcune questure tra le quali quelle di Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa, Bologna e Venezia, ha lasciato di sasso i poliziotti. I dispositivi di protezione individuale sono di colore rosa, e secondo alcuni non sarebbero idonee ad essere indossate per questo motivo. Il Sap (sindacato autonomo di Polizia) ha scritto al Capo della Polizia Lamberto Giannini e chiesto un intervento in merito: "Chiediamo un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l'uniforme della Polizia di Stato evitando dispositivi di altri colori o con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente inopportuni soprattutto se acquistati e forniti dall'Amministrazione".

