Harry e Meghan torneranno a casa nel 2022? Due eventi potrebbero far scoppiare la pace in Famiglia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Secondo gli esperti delle vicende che riguardano la Famiglia Reale ci sarebbero ottime possibilità che Meghan e Harry si rechino nel Regno Unito nel 2022. In particolare, sembra ci sia un legame tra il compleanno di Lilibet Diana, che compirà un anno il prossimo 4 giugno, e le imminenti celebrazioni del Giubileo di platino della regina Elisabetta II. Quest'anno, infatti, la regina celebrerà i suoi 70 anni da sovrana, un traguardo mai raggiunto prima d'ora da nessun monarca britannico. I festeggiamenti potrebbero anche vedere la presenza di Harry e Meghan, dopo la brusca separazione consumata nel 2020, con il loro spostamento in California.

