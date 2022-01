Grave minaccia al segretario dell’Inter | arriva la decisione su Bonucci!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 15.30 – Èta la tanto attesadel giudice sportivo riguardante i fatti avvenuti ieri sera, in cui sono stati coinvolti Bonucci e Cristiano Mozzillo. Il giocatore bianconero ha infatti attaccato il dirigente nerazzuro in seguito al gol di Sanchez, a causa di una presunta eccessiva esultanza. Bonucci è stato graziato dalla Corte di Giustizia Sportiva, che ha sanzionato l’accaduto con un’ammenda, ma non con una squalifica. Di seguito il comunicato: “Ammenda di diecimila euro a Leonardo Bonucci (Juventus) per essersi, al 121?, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale”. ORE 14.24 – È stata una partita carica di tensione quella fra Inter e Juventus valida per la conquista della ...