Fisco: accordo Comune Milano con Agenzia Entrate e Gdf contro grandi evasori (2) (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - “Non è il momento di rallentare nella lotta all'evasione. Questo periodo di difficoltà e incertezze - afferma il sindaco Giuseppe Sala - ci richiama alla solidarietà sociale e quindi alla serietà nei confronti di chi, anche attraverso la residenza fittizia all'estero, agisce con l'unico scopo di sottrarre risorse alla collettività. Teniamo a proseguire e rafforzare la collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, e ringraziamo i nostri partner per il riconoscimento dato al ruolo del Comune di Milano in questa battaglia”. Per il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, "l'evasione e l'elusione fiscale rappresentano una sottrazione di risorse a danno della collettività. Contrastarle è quindi un primario interesse anche delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - “Non è il momento di rallentare nella lotta all'evasione. Questo periodo di difficoltà e incertezze - afferma il sindaco Giuseppe Sala - ci richiama alla solidarietà sociale e quindi alla serietà nei confronti di chi, anche attraverso la residenza fittizia all'estero, agisce con l'unico scopo di sottrarre risorse alla collettività. Teniamo a proseguire e rafforzare la collaborazione condellee Guardia di Finanza, e ringraziamo i nostri partner per il riconoscimento dato al ruolo deldiin questa battaglia”. Per il direttore dell'delle, Ernesto Maria Ruffini, "l'evasione e l'elusione fiscale rappresentano una sottrazione di risorse a danno della collettività. Contrastarle è quindi un primario interesse anche delle ...

