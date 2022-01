Fabio Volo | “Una vita nuova è un modo diverso di pensare e di vedere le cose”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Me lo diceva mio padre panettiere, il forno è la coscienza. Se hai fatto bene e con impegno, il forno te lo dice. E ancora oggi col mio undicesimo libro e le ansie uguali al primo, io ragiono così: ho lavorato bene e mi tranquillizzo, ancor prima del giudizio della critica e del pubblico”., che con “Una” è da settimane primo in classifica tra i libri più venduti, racconta all’Adnkronos un successo che corre veloce come la Fiat 850 spider protagonista dell’ultimo romanzo. “Sto benissimo, mangio cioccolata fondente dentro una moka di caffè da tre: mi serve per riflettere alle domande difficili”. E racconta: “Unain questo periodo di ‘non’ è un atteggiamentoverso lache si ha, un ...