Ennesimo stop ai ricoveri in Oncologia all’Ospedale di Frattamaggiore (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuova riorganizzazione all’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore dove – in funzione dell’aumento dei contagi – la direzione dell’ASL Napoli 2 Nord ha deciso di destinare i 10 posti di chirurgia ai soli pazienti affetti dal COVID-19 e di chiudere il reparto di degenza oncologica. Chiude l’unico reparto di degenza per malati di tumore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuova riorganizzazioneSan Giovanni di Dio didove – in funzione dell’aumento dei contagi – la direzione dell’ASL Napoli 2 Nord ha deciso di destinare i 10 posti di chirurgia ai soli pazienti affetti dal COVID-19 e di chiudere il reparto di degenza oncologica. Chiude l’unico reparto di degenza per malati di tumore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

O_OThatFace : @marco_rogerio_ Contando che il goal post-infortunio lo ha già segnato mi aspetto a breve l’ennesimo stop, non prim… - marti1696 : @elena23222 Per non interesse mai! Sarei pazza a pensarlo, però penso per una serie di cose personali sue si. Poi… - GiovanniFanfoni : @Startre72377111 @matteosalvinimi @Robi7114 @MoniqueCamarra @donneperledonne @VPivetti @IvoTONIUT @ve10ve… - LALAZIOMIA : Lazio: ennesimo stop. | Calcio Style - Notizie e news calcio - VannaiolaGabry : @1kikioz Fa ridere che sui vaccini si devono ascoltare i medici, sulla scuola invece no. Sono stati chiari, chiedon… -