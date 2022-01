Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore | “Era inevitabile”

(Di giovedì 13 gennaio 2022)ha voluto commentare le voci del ritorno di fiamma della coppia, dopo che la showgirl ha trascorso le vacanze estive e natalizie assieme aed al loro figlio Nathan Falco.ha trascorso le ultime vacanze di Natale in Kenya, nel Billionaire Resort di Malindi di. Sui propri canali L'articolo proviene da Inews24.it.

e Flavio Briatore insieme a Monte Carlo, a Roma e pure a Malindi, in Kenya, per festeggiare il Capodanno con il loro figlio, Nathan Falco. Inevitabile che il gossip tornasse a ...Nessun ritorno di fiamma. Lo dice chiaro e tondo, una volta per tutte,. L'ex moglie di Flavio Briatore smentisce le voci circolate sulla coppia, appena tornata da una vacanza insieme. 'C'è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo ...Elisabetta Gregoraci ha voluto commentare le voci del ritorno di fiamma con Flavio Briatore, dopo i numerosi avvistamenti insieme.La showgirl di Soverato è tornata a parlare del suo legame con l'uomo d'affari piemontese con cui ha trascorso il Capodanno ...