Covid: dl super Green pass in Aula lunedì, Governo annuncia fiducia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute)() - Il Governo porrà la questione di fiducia sul decreto che introduce il super Green pass. Lo si apprende al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il decreto approderà in Aula alla Camera lunedì prossimo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute)() - Ilporrà la questione disul decreto che introduce il. Lo si apprende al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il decreto approderà inalla Cameraprossimo.

