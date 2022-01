Come rimettersi in forma dopo le feste (Di giovedì 13 gennaio 2022) I dati raccolti da Istat raccontano che solo il 35% della popolazione pratica almeno uno sport nel tempo libero. Il 29,4% afferma invece di svolgere qualche tipo di attività fisica, dal fare passeggiate all’andare in bicicletta. Complice la pandemia, negli ultimi due anni è cresciuto anche il numero di italiani che scelgono di allenarsi tra le mura domestiche. Sette intervistati su dieci affermano infatti di svolgere esercizi a casa almeno una volta al mese. Tra le attività preferite ci sono flessioni, addominali e plano (scelti dal 51%), squat (29%), yoga (17%) e Pilates (11%). Ed è proprio nel 2020 che nasce «Cotto al Dente», una startup e una delle community più attive in Italia nel mondo del fitness e della sana alimentazione. Fondata da Giulia e Davide Campagna, l’azienda offre agli utenti contenuti che spaziano da ricette per una cucina sana ad allenamenti per ogni livello (e ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 gennaio 2022) I dati raccolti da Istat raccontano che solo il 35% della popolazione pratica almeno uno sport nel tempo libero. Il 29,4% afferma invece di svolgere qualche tipo di attività fisica, dal fare passeggiate all’andare in bicicletta. Complice la pandemia, negli ultimi due anni è cresciuto anche il numero di italiani che scelgono di allenarsi tra le mura domestiche. Sette intervistati su dieci affermano infatti di svolgere esercizi a casa almeno una volta al mese. Tra le attività preferite ci sono flessioni, addominali e plano (scelti dal 51%), squat (29%), yoga (17%) e Pilates (11%). Ed è proprio nel 2020 che nasce «Cotto al Dente», una startup e una delle community più attive in Italia nel mondo del fitness e della sana alimentazione. Fondata da Giulia e Davide Campagna, l’azienda offre agli utenti contenuti che spaziano da ricette per una cucina sana ad allenamenti per ogni livello (e ...

