Calcio: Lega Serie A, soddisfazione per nuovo protocollo Covid, fiducia Cts lo confermi (2) (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - “La direzione intrapresa è quella giusta – ha commentato il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino -, ci attendiamo che anche il Cts abbracci la nostra visione per uniformare centralmente le decisioni delle Asl territoriali ed arrivare nel più breve tempo possibile a un chiaro quadro applicativo”. Sul fronte dei diritti televisivi per l'Area Mena sono state ritenute non congrue le offerte finora ricevute, pertanto la Lega Serie A proseguirà a trasmettere, unicamente in queste zone e in modalità free sul proprio canale YouTube, gli incontri della Serie A Tim e della Coppa Italia Frecciarossa, con telecronaca in arabo effettuata dall'IBC di Lissone. La Lega Serie A, inoltre, aumenterà la distribuzione di contenuti su tale canale, già ad oggi il più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - “La direzione intrapresa è quella giusta – ha commentato il Presidente dellaA Paolo Dal Pino -, ci attendiamo che anche il Cts abbracci la nostra visione per uniformare centralmente le decisioni delle Asl territoriali ed arrivare nel più breve tempo possibile a un chiaro quadro applicativo”. Sul fronte dei diritti televisivi per l'Area Mena sono state ritenute non congrue le offerte finora ricevute, pertanto laA proseguirà a trasmettere, unicamente in queste zone e in modalità free sul proprio canale YouTube, gli incontri dellaA Tim e della Coppa Italia Frecciarossa, con telecronaca in arabo effettuata dall'IBC di Lissone. LaA, inoltre, aumenterà la distribuzione di contenuti su tale canale, già ad oggi il più ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - TgLa7 : #Calcio Lega #SerieA: per le giornate del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 persone potranno assistere alle partite. - MCriscitiello : Nessuna minaccia di Draghi a Gravina di sospendere il campionato ma solo la volontà di capire come agire sin da sub… - TV7Benevento : Calcio: Lega Serie A, soddisfazione per nuovo protocollo Covid, fiducia Cts lo confermi (2)... - TV7Benevento : Calcio: Lega Serie A, soddisfazione per nuovo protocollo Covid, fiducia Cts lo confermi... -