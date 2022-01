Bonucci schiaffi e minacce | “Ti ammazzo” Il motivo dell’aggressione

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Leonardoha aggredito un dirigente dell’Inter durante la finale di Supercoppa italiana. “Ti” le parole del difensore della Juve. A quanto pare a scatenare la rabbia del difensore bianconero è stato il gol di Sanchez arrivato al minuto 120 del secondo tempo supplementare della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Ad essere aggredito daè stato Cristiano Mozzillo, dirigente dell’Inter ed ex Napoli. Secondo le ultime notizieavrebbe reagito perché il dirigente dell’Inter ha esultato al gol di Sanchez. “Non mi esulti in faccia. Ca**o fai? Ti”. Queste sarebbero le parole del difensore della Juventus secondo quanto emerge nelle ultime ore. Una vera aggressione quella di, come si vede dalle immagini video. Un modo di fare da ...

A lanciare l'attacco nei confronti dianche il giornalista di TeleLombardia, Fabio ... dopotutto è nel regolamento che chi non ha il permesso di stare in campo va preso a. Giusto', ......un brutto scherzo: le telecamere tv e alcuni video girati dei tifosi sugli spalti di San Siro lo immortalano andare su tutte le furie e prendersela con Mozzillo. A bordo campo volano...Increscioso episodio al termine di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana disputata mercoledì sera a San Siro. Leonardo Bonucci, pronto a bordocampo per entrare a tirare i calci di rigore e gel ...Non si può permettere a Bonucci di passarla liscia per l'ennesima volta. C'erano i delegati, c'era il quarto uomo. Hanno visto tutti ...