Bonucci, rissa e decisione clamorosa: il giudice sorprende tutti (Di giovedì 13 gennaio 2022) La reazione di Bonucci ieri dopo il gol vittoria dell’Inter in Supercoppa ha lasciato parecchi strascichi. Ora arriva la decisione ufficiale. Un gol subito negli ultimi istanti di gioco, la prospettiva dei rigori che sfuma, il trofeo che va all’Inter e Bonucci che finisce faccia a faccia con un membro dello staff dei nerazzurri. Questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 gennaio 2022) La reazione diieri dopo il gol vittoria dell’Inter in Supercoppa ha lasciato parecchi strascichi. Ora arriva laufficiale. Un gol subito negli ultimi istanti di gioco, la prospettiva dei rigori che sfuma, il trofeo che va all’Inter eche finisce faccia a faccia con un membro dello staff dei nerazzurri. Questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

RubertiSimone : @massiacerbo @capuanogio 1 quel membro non poteva star lì 2 bonucci non ha schiaffeggiato nessuno ma capisco che tu… - Giamiii : RT @oniizip10: Lukaku-ibra, rissa in Lazio Inter, ma gli juventini vogliono la pena esemplare per bonucci - _DAGOSPIA_ : LA JUVE PERDE LA COPPA E BONUCCI LA TESTA - RISSA TRA IL DIFENSORE E IL SEGRETARIO DELL'INTER...… - Enzolott : Quindi #Bonucci avrebbe aggredito un dirigente dell'inter perché questo gli avrebbe esultato in faccia? Meno male c… - news_mercato_ : #Juventus, solamente una multa di 10mila euro per Leonardo #Bonucci per la rissa nel finale di partita contro l’#Inter nella #Supercoppa -