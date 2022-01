Arriva il turbo per Tinaba. Presto il lancio di servizi insuretech e crypto

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel giro di poche settimanelancerà nuovilegati alle criptovalute e all’, iassicurativi online. Senza considerare l’obiettivo di poter proporre la propria piattaforma fintech a banche terze, quello che gli esperti chiamano «fintech as a service». Per tutto questo, la banca digitale fondata e amministrata da Matteo Arpe ha scelto di procedere con un nuovo aumento di capitale da 30 milioni di euro. «Non è un aumento già eseguito» spiega Arpe a Panorama. «Si tratta di una operazione che intendiamo portare a termine nei prossimi 12 mesi». D’altronde, per accaparrarsi nuove fette di mercato nel mondo della finanza digitale servono sempre nuovi fondi, soldi che Arpe intende usare «a supporto del piano industriale e dello sviluppo prospettico dell'azienda nel breve-medio periodo», si legge ...