Aronica: “In Champions League contro un campione il mio intervento più bello in carriera” (Di giovedì 13 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, attualmente allenatore. Di seguito le sue parole. “Quando fui decretato miglior difensore della prima parte di Champions League? I giudici forse avevano bevuto quella volta! Sicuramente quel Napoli lì non poteva essere battuto dal COVID-19 come purtroppo è avvenuto in questi anni. L’intervento su Drogba è stato uno dei più belli che io abbia mai compiuto. L’orgoglio e la voglia ci portò a calcare palcoscenici importanti“. In merito all’attuale difesa del Napoli rimaneggiata a causa delle assenze ha aggiunto: “Chiaramente c’è tanto da parte del tecnico, sia per il lavoro effettuato sul campo sia per autostima. Rrahmani e Juan Jesus stanno facendo bene, questo vuol dire che l’allenatore ha ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Salvatore, ex difensore del Napoli, attualmente allenatore. Di seguito le sue parole. “Quando fui decretato miglior difensore della prima parte di? I giudici forse avevano bevuto quella volta! Sicuramente quel Napoli lì non poteva essere battuto dal COVID-19 come purtroppo è avvenuto in questi anni. L’su Drogba è stato uno dei più belli che io abbia mai compiuto. L’orgoglio e la voglia ci portò a calcare palcoscenici importanti“. In merito all’attuale difesa del Napoli rimaneggiata a causa delle assenze ha aggiunto: “Chiaramente c’è tanto da parte del tecnico, sia per il lavoro effettuato sul campo sia per autostima. Rrahmani e Juan Jesus stanno facendo bene, questo vuol dire che l’allenatore ha ...

