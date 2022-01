Aggressioni in piazza Duomo a Capodanno: due arresti nell’ambito dell’inchiesta sulle violenze (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’inchiesta sulle Aggressioni a sfondo sessuale ai danni di alcune ragazze in piazza Duomo, a Capodanno, registra una nuova svolta. Dopo le perquisizioni condotte dalla polizia a Milano e a Torino, e l’individuazione di 18 giovani quali presunti responsabili delle violenze, scattano i primi arresti. Aggressioni in piazza Duomo a Capodanno: due arresti Dei 18 giovani individuati dagli inquirenti all’esito delle prime battute d’inchiesta sulle violenze consumate la notte di Capodanno, in piazza Duomo a Milano, ai danni di alcune ragazze, 2 sono stati arrestati. A renderlo noto è la Polizia di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’inchiestaa sfondo sessuale ai danni di alcune ragazze in, a, registra una nuova svolta. Dopo le perquisizioni condotte dalla polizia a Milano e a Torino, e l’individuazione di 18 giovani quali presunti responsabili delle, scattano i primiin: dueDei 18 giovani individuati dagli inquirenti all’esito delle prime battute d’inchiestaconsumate la notte di, ina Milano, ai danni di alcune ragazze, 2 sono stati arrestati. A renderlo noto è la Polizia di ...

